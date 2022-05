Mats BENGTSSON

Directeur Général avec une expérience internationale dans les secteurs automobile, véhicules de services, marine, équipement de loisir et agroalimentaire.



Je suis Suédois avec un profil multiculturel après avoir passé 10 ans en Espagne, 15 ans en France et 1 an en Allemagne. Je maitrise en plus des langues scandinaves, l'Anglais, le Français, l'Espagnol et l'Allemand.



Je suis spécialisé en vente & marketing des solutions techniques et à forte valeur rajoutée en B2B et B2C. Je detiens une solide expérience dans la mise en place et gestion d'un unité de production et de distribution avec les processus et systèmes de support nécessaires. Maitrise d'ERP, notamment Axapta.



Orienté résultat avec une gestion réussie de clients exigeants sur différents marchés et plusieurs pays. Durant mes années en tant que responsable de filiale j'ai développé un bon compréhension dans le rôle bi-directionnel pour satisfaire les besoins du marché concerné ainsi que de la maison mère pour optimiser le potentiel et identifier les opportunités.



J'ai un très bon compétence dans la construction et le développement de la motivation d’équipes performantes. Depuis 8 ans je dirige une équipe de 35 personnes, dont un groupe de direction de 6 personnes. Leader impliqué dans la définition et la mise en œuvre d’un plan stratégique.



Ces derniers années j'ai acquis une aptitude confirmée à conduire le changement en période de crise et de transition.



Je fais aussi parti du comité de direction d'un start-up spécialisé dans la vente et la logistique de pneus, expérience qui me permet d'utiliser et d'élargir mes compétences de gestion.



Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge dans la région nord de Paris ou la Picardie en tant que directeur général, directeur commercial/marketing ou directeur des opérations.



Mes compétences :

Marketing

Rh

B2c

Langues

Directeur général

Production

Logistique

B2b

Alimentaire

Automobile

Industrie

Vente

Business development

Transmission d'entreprise

Restructuration d'entreprise