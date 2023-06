Mats HAGLUND (LARS WILHELM)

Bonjour Madame, Monsieur



Après plus de quinze années pendant lesquelles j'ai participé au développement du merchandising en tant que visual merchandiser, créateur, coordonnateur et décorateur, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau défi.



Dans le monde très concurrentiel de la mode, j'ai pu développer des thèmes et finaliser des projets pour les vitrines d'un réseau international, avec un service spécifiquement adapté aux filiales.



En tant que coordinateur et visual merchandiser auprès de l'équipe de Chanel, Paul & Joe et Colette, tous leaders sur leur marché, j'ai contribué à la création de vitrines originales et populaires.



Grâce à ma formation de stylisme à ESMOD Paris et à mon expérience des tendances en tant que styliste. Je connais les processus du travail de coordinateur créatif.



Visitez mon site web matshaglund.com et mon profil sur Linkedin https://www.linkedin.com/in/mats-lars-wilhelm-haglund-03268a12 .

pour découvrir mes compétences, mon expérience et mes créations.



J'attends avec impatience votre réponse pour vous en dire plus sur ma motivation. Je vous prie d'agréer, Monsieur ou Madame, l'expression de ma considération distinguée.



Mats Haglund