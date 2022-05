Mattéa SANTARELLI

Jeune diplômée de l'ISG Paris, je recherche un poste en France ou à l'étranger en Marketing-Communication.

Mon expérience d'un an à l'étranger m'a permis de développer un projet professionnel tourné vers l'international.

Je suis curieuse et volontaire pour apprendre et acquérir de nouvelles compétences. Je m'adapte rapidement à un nouvel environnement.

Compétences acquises: Ouverture d'esprit, rigueur, sens des responsabilités, compétences rédactionnelles, esprit de synthèse, sens du client.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Marketing Management

Lotus 1-2-3

Cultural Management

Audit

TOEIC 900

permis B