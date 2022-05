Matteo MARINI

L'entreprise "La Patelière" fabrique et commercialise une gamme complète d'aides à la pâtisserie.

Ma mission en temps que Chef des ventes se découpe en 3 axes :



1/ Encadrement :

- pilote l'ensemble des activités de la force de vente (19 agences commerciales et 3 exclusifs)

- mise à jour des tableaux de bord commerciaux

- prospection, actions commerciales, promotions et opérations



2/ Technique :

- participe à l'élaboration de la politique commerciale

- applique et fait appliquer la politique commerciale

- gère les plans d'action commerciaux

- Recrute, forme et accompagne agence commerciale et commerciaux exclusifs

- négocie auprès des centrales régionales et national de la GD les conditions commerciales et tarifaires (Compte Clé)

- propose et mets en place des actions promotionnelles et opérations

- anime des sessions de présentation commerciale

- participe aux salons nationaux et internationaux pour représenter l'entreprise

- analyse les remontées d'informations terrain pour orienter les choix stratégiques du service



3/ Gestion finances :

- participe à l'élaboration du budget

- propose des axes d'amélioration et d'optimisation au système commercial de l'entreprise

- assure le lien avec l'ensemble des services de l'entreprise lors des réunions de coordination

- participe aux revues de direction



Mes compétences :

Vente

RHF

GMS

AGROALIMENTAIRE

MANAGEMENT

NÉGOCIATION

PROSPECTION

SUIVI CLIENT