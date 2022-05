Bonjour,

après une expérience de 5 ans dans le monde du bâtiment et plus précisément en métallerie-serrurerie, je décide de me lancer dans l'auto-entreprise.

Je suis à la recherche d’éventuelle partenariats , clients, ou simplement confrères avec qui je pourrais échanger afin de gérer et développer au mieux mon entreprise .



Mes compétences :

Construction métallique

Soudage

Bâtiment

DAO

Aluminium

Serrurerie