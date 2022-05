Bonjour , je me présente Mattew Trichard 28 ans , de nature dynamique, serieux, souriant, à l’écoute des autres, j’aime satisfaire mon prochain et aller de l’avant.

J’aime voyager, l’art , le sport plus précisément le football que je pratique en club depuis plus de 20 ans .



Mes compétences :

Dynamique

Responsable

Serieux

Souriant