Matthew CLANCY

Actuellement en poste de support utilisateur et administration réseau / serveur, je cherche a étendre mon expérience professionnel et mes compétences dans le domaine informatique.



Etant autodidacte et parfaitement bi-lingue (Anglais / Français). Je n’hésite pas a me former et a rechercher des solutions directement sur le Web. Je suis également prêt a suivre des cours du soir afin d'augmenter mes connaissances.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Visual Basic

Python Programming

PC Hardware

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Microsoft C-SHARP

LAN/WAN > VLAN

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Apache WEB Server

AD

Linux (Base Debian)

PHP

Microsoft Windows Server