Matthias CLEMENT

Je travaille chez DEKRA Industrial SA depuis 2007.



J'ai commencé à l'Agence de Vitolles (4 ans), puis St Brieuc (2 ans), puis Tours (2 ans) et je suis actuellement sur Caen. Ces multiples mutations sont le fuit de mon choix dans le but de suivre ma compagne dans l'évolution de sa carrière.



Je suis actuellement :

- Chargé de clientèle sur la Basse-Normandie,

- Responsable Technique de l'Agence Ouest (Bretagne, Pays de La Loire, Basse Normandie & Centre) en acoustique & vibrations,

- Technicien spécialiste en mesures aérauliques dans le domaine de la ventilation et de l'assainissement des locaux de travail.





Je réalise des propositions commerciales et des contrôles sur les domaines suivants :

- Mesures acoustiques environnementales et en milieu de travail.

- Etablissement de groupe d'exposition homogène pour la mesure de l'exposition du personnel au bruit dans l'ambiance de travail.

- Mesures vibratoires au poste de travail.

- Mesures aérauliques sur les réseaux et sur les diverses installations de captage de polluant.

- Mesures de l'exposition professionnelle par rapport aux divers polluants dans l'ambiance de travail.

- Etablissement de stratégie de prélèvements et constitution de groupe d'exposition homogène pour l'évaluation de l'exposition professionnelle aux polluants des travailleurs.

- Mesures de l'empoussièrement des fibres d'amiantes dans les immeubles bâtis.

- Etablissement de stratégie d'échantillonnage pour les prélèvements des mesures des fibres d'amiantes dans les immeubles bâtis.

- Mesures de légionelles sur les réseaux d'eau chaude sanitaire pour les établissements recevant du public.



Mes compétences :

Acoustique

Amiante

Controle reglementaire

Environnement

Hygiène

Mesures Physiques

Poste de Travail

Sécurité

Ventilation

Vibration

Légionnelle

Gestion commerciale