Matthias DAVET

Fort d'une expérience de 7 années dans une SSII majeure (Atos), de 7 années chez un éditeur de progiciels US (PeopleSoft), de 4 ans dans le conseil en intégration de progiciels (Unilog Management), j'ai aujourd'hui en charge l'équipe projets d'un Domaine d'une banque dynamique (Natixis). Et je dois dire que je vis quotidiennement mon parcours comme un atout et une source de satisfaction dans mon travail par la valeur qu'il me permet d'apporter.



Mes compétences :

Banque

Centres de services

Intégration

SSII