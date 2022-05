Matthias DECHAMPS

Technicien service client sur le sud de la France et l'export, mon métier consiste à faire des démonstrations, des installations et du SAV dans 2 domaines principalement:



- Le marquage industriel ( Marquage jet d'encre petit caractère, marquage grande hauteur haute définition et le LASER)

- L'impression numérique (impression jet d'encre grandes dimensions)



La satisfaction de mes clients est ma plus grande motivation.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard