Matthias ENOUF

Nous proposons aux professionnels de l'automobile un

éventail de prestations et de services directement liés à leurs activités,

en tenant compte de leurs problématiques et contraintes.



Notre cœur de métier :



- Gestion de parcs de véhicules destinés à des prêts grands comptes,

opération de partenariat ou de VIP.

- Pilotage de la logistique globale lors d'opération de

partenariats

- Organisation des centres d'essais

- Gestion des groupes d'invités ou VIP, sur les différentes

opérations menées

- Aménagement des show Room



Nous sommes référencés comme transporteur grande remise (EVTC 092120025),

Et intervenons sur des évènements tels que par exemple :



- Le Festival de Cannes

- Le Festival du film de Deauville, Angoulême

- La Fashion Week



Nous avons également développé la gestion de parc VN/VO pour nombres de

concessionnaires et affaires et sommes à même de part notre expérience

de :



- préparer des VO et VN (sur site ou en nos locaux)

- expertiser et réparer (mécanique et carrosserie)

- convoyer / transporter tous types de véhicules VL, PL…

- effectuer des mises en mains clients



Par ailleurs, nous avons notre pôle Artistique avec notamment les métiers de l'image, la création graphique (stickage de véhicule...) et la prise de vue photo.