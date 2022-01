Matthieu BODELLE

J’ai toujours su établir avec mes clients une excellente relation, fondée sur la confiance et la transparence. Satisfaits de mes conseils et des solutions que je leur apportai, j’ai développé une autonomie dans ma gestion comme dans la manière dont je suivais mon portefeuille de clients.

Je me suis toujours montré attaché à la satisfaction du client ; l’univers du service signifie pour moi bien davantage que la seule promotion de solutions ou prestations, mais bien une réelle implication auprès du client, l’assurance d’un suivi personnalisé et adapté à ses besoins.



Responsable de sites (de quinze à trente personnes) au sein de la société ISS logistique et production dans le secteur de la qualité automobile, mes domaines de compétences sont multiples et variés : relation clientèle, reporting d’informations, mise en place et suivi de missions, ressources humaines, management, organisation de l’activité, création gamme de contrôle, plan d’amélioration continue, instruction de travail, mise en place de murs qualité, respect des règles de sécurité ; animation des qrqc et réunions téléphoniques hebdomadaire avec les fournisseurs. Organisation, autonomie et rigueur

Mon expérience de créateur d’entreprise m’a permis de tisser des liens et d’établir un réseau chez les commerçants du Calaisis.

J’ai également une bonne connaissance du tissu tertiaire sur les departements 62 et 80, surtout sur la bande littoral de Berck au Touquet notamment bon nombre de restaurateurs, en effet la mission comme attaché commercial pour Kiala m’a permis de prospecter l’ensemble de ces professionnels (café, hôtel, restaurant, librairie, bureau de tabac, commerce en tout genre.)





Mes compétences :

Management

Marketing

Vente

Commercial

Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes

Rigoureux

Dynamique