Carl ADRIAENSSENS

Compétences fonctionnelles :



GESTION DE PROJET :



PILOTAGE DE PROJET :

Management de projet (cadrage, pilotage, plannings, Budget, tests, déploiement).

Méthode classique et agile (scrum) : Itération, incrémentation, adaptation (product Backlog, user story, use case)

Création, organisation, planification des différentes instances de suivi et de gouvernance de pilotage projet.

Communication, animation des différentes instances du projet.





MOA / AMOA :

Création / réponse aux appels doffres.

Modélisation et définition des besoins métier, spécifications fonctionnelles et rédaction du cahier des charges // product backlog, user story.

Constitution, organisation, coordination et animation dune équipe projet directe ou transverse selon le cahier des charges.

Prévisions des moyens à mettre en œuvre (planning, humains, financiers).



PROCESSUS & CONDUITE DU CHANGEMENT :

Industrialisation & optimisation des processus.

Gestion du changement (méthode et organisation).

Création, adaptation des communications de lancement et de vie de projets (opérationnels et top management)

A lécoute des différents acteurs et des futurs utilisateurs.

Donner du sens, faire adhérer.



AUTRES COMPETENCES TRANSVERSES :



MANAGEMENT :

Team management : Constitution / pilotage / animation déquipe (opérationnelle / encadrante).

EXPERTISE CLIENT (TRANSVERSES AUX AUTRES DIRECTIONS) :

IT, Digital, Financier, Logistique, Marketing / Communication, Marketplace.

(Nouveauté ou adaptation dans le parcours clients, changement de technologie) :

Gestion de projet de création / amélioration doutils, de fonctionnalités.

Teamwork / workshop expérience clients pour les évolutions du check out, des fiches produit (pdp) et des mini fiches produits (mini pdp).

Développement de la transversalité et de lamélioration continue.

Création ou mise à jour des processus et de la conduite du changement.

Veilles, benchmark sur les évolutions des parcours clients et de la prise en charge (méthode et outils).

Expérience client (Satisfaction client, NPS, CPO).





MAITRISE OUTILS :

Gestion de plan projet :

- A laise avec les différents outils de gestion de projet du marché ou interne (planning/jalons/tâches).

- Visio (schéma / modélisation), workflow de processus.

- Mantis / Sélénium (déroulement de scenarios et suivi de recette)



Gestion omnicanale des contacts et suivi client :

E-Deal (CRM, vue 360°), FAQ, selfcare, Odigo (téléphonie), I advize (gestion tchats), Dimelo (gestion dinteractions multi réseaux sociaux), business tchat (gestion tchats clients Apple), Eptica (gestion emails), ID Hall (gestion amélioration continue), consoles de gestion de paiement (Ogone, Limonetik, Paypal).



Bureautique :

- Office 365.