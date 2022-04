Christelle FACQ

Bonjour et bienvenue sur mon profil VIADEO !



12 années d'expériences professionnelles, la moitié dans le management d'équipe et l'autre moitié dans la gestion de projet fonctionnel.

Mon projet est de vous accompagner avec efficacité, pragmatisme et simplicité.

Mes domaines d'interventions sont :

- le cadrage, la structuration et le pilotage de projet

- l'assistance à maîtrise d'ouvrage

- la conduite du changement liée au projet

- la cartographie, l'audit et définition des processus métiers



Mes compétences :

Amélioration Continue

AMOA

Audit

BPM

Cadrage

Chef de projet fonctionnel

COMMERCE

Conduite du changement

Conseil

Distribution

E commerce

Formation

Gestion de projet

Grande distribution

GRC

Modélisation

Pilotage projet

Processus métier

Système d'Information

VAD

Recette fonctionnelle

Spécifications fonctionnelles

Migration de S.I

Analyse fonctionnelle

Réglementation bancaire

Gestion des connaissances

Management

Retail marketing

Logiciel CRM

Lean management