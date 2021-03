Membre du Cercle des Dirigeants AUDENCIA (Promotion GE 1999).



Contentieux commercial et corporate

•Droit des sociétés

•Droit commercial

•Droit des contrats



- Site Internet du cabinet B2A : http://www.b2a.legal

- CV : http://www.doyoubuzz.com/matthieu-bourdeaut

- LinkedIn : http://fr.linkedin.com/pub/matthieu-bourdeaut/16/a22/695



Deux champs d'activité principaux :



(i) Droit des sociétés

- Fusions/Acquisitions : direction d'audits d’acquisition pour un groupe du CAC 40, suivi d'opérations.

- Contentieux : défense d'actionnaires majoritaires et minoritaires - contentieux post-acquisition (garanties de passif, clauses de non-concurrence, "coup d'accordéon"), responsabilité de dirigeants, révocation de présidents, directeurs généraux, gérants, exécution forcée de pactes d'actionnaires (clauses de non-acquisition dans un contentieux entre groupes du CAC 40, retraits d'associé, désignations judiciaires d'experts, d'huissiers, d'administrateurs ad hoc), exécution forcée de statuts, de contrats de cession (notamment cession de 100 millions d'euros soumise à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence), responsabilité d'associés de partnerships anglo-saxons.



(ii) Droit commercial

- Contrats : préparation de la résiliation d'accords commerciaux, rupture de pourparlers, dol ;

- Procédures collectives : responsabilité de dirigeants (défense et mise en cause, en lien avec les organes de la procédure et le Parquet), banqueroute, déclarations de passif, nominations de créanciers en qualité de contrôleur, actions en revendication ;

- Concurrence : concurrence déloyale, concurrence interdite, contrefaçon, débauchage de salariés, détournement de clientèle, parasitisme ;

- Bancaire : locations financières, responsabilité d'établissements bancaires (notamment à propos d'investissements en produits structurés ou de détournements commis par des services internes) ;

- Responsabilité professionnelle : huissiers, avocats, experts comptables, formalistes (défense et mise en cause).



Direction et mise en oeuvre des procédures de tous types (référé et fond, jour fixe, bref délai, désignations judiciaires) devant toutes les juridictions (première instance, appel, cassation, arbitrage) du stade pré-contentieux à l'exécution des décisions ou accords transactionnels.



Spécialité : élaboration et mise en oeuvre de stratégies judiciaires et extra-judiciaires et direction parallèle des négociations.



Interlocuteurs usuels : directions opérationnelles ou juridiques de grands groupes comme de PME.



Langues de travail : français et anglais (profils Viadeo et LinkedIn disponibles en anglais) - Suivi de procédures internes et internationales pour confrères et clients étrangers.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit commercial

Team management

Contentieux des affaires

Anglais des affaires

Business law

Droit civil

Cabinets d'avocats

Responsabilité civile

Procédure civile

Négociations et transactions

Professions judiciaires et comptables

Responsabilités professionnelles

Droit bancaire

Dirigeants et cadres d'entreprise

Litigation

Conflits entre associés

Conflits entre actionnaires

Recouvrement

Responsabilité des dirigeants

Procédures collectives

Entreprises en difficulté

Industrie

Agro-alimentaire

Luxe

Nouvelles technologies

Environnement (déchets)

Énergies (Raffinage, Gaz, Électricité...)