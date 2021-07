Matthieu CAMPISI

De part mon expérience et mon parcours, j'ai une véritable sensibilité pour l'assurance construction et les assurances de Responsabilité.

Je ne me définis plus en fonction d'un parcours scolaire mais plutôt au niveau d'une expérience au sein de sociétés importantes pour lesquelles j'ai apporté ma valeur ajouté.

Le conseil aux entreprises est pour moi essentiel, et se réalise désormais naturellement compte tenu de mon évolution.

Très impliqué dans mes démarches de prospection, je cherche sans cesse des moyens de développement.



Mes compétences :

Technique

Gestion de la relation client

Rigueur

conscience

Audit