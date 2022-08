Matthieu COUËRON

Après une formation de deux ans à l'IUT de Nantes en Science et Génie des Matériaux, je me suis orienté vers une formation spécialisée dans les élastomères. Ma formation à l'IFOCA (Institut de Formation aux métiers du Caoutchouc) me permet de connaitre les principes de fonctionnement des moyens de production de l'industrie du caoutchouc (mélangeurs interne et externe, extrusion, moulage) et d'avoir les connaissances de base (cours théoriques, travaux pratiques, projets formulation).

Ces connaissances ont été complétées par mon stage au sein de la la société Michelin (Manufacturee Française des Pneumatiques Michelin) durant lequel j'ai pu voir l'influence des grands paramètres de la caoutchouterie (réticulation, charge, matrice) sur les propriétés dynamiques et quasi-statiques. J'ai également aidé à la conception de deux moyens de caractérisation. Le premier a permis de faire le lien entre les mesures obtenues à l'aide d'un dynamomètre et celles obtenues par un appareil de mesures dynamiques (viscosimètre). Le second avait pour but d'étudier la cristallisation sous tension pour les mélanges d'élastomères non chargés puis la cavitation pour les mélanges chargés.

J'ai par le suite intégré le groupe PSA Peugeot-Citroën où j'ai, dans un premier temps, été chargé de réaliser des expertises sur pièces en élastomères présentes sous capot moteur (recherche des causes de défaillance, essais normalisés...). Par la suite, je me suis orienté vers la conception de commande de boite de vitesse où j'ai eu l'occasion de faire de la gestion de projet en plus de la CAO (CATIA V5, SAP).

Depuis fin 2014, j'ai intégré le CETIM (Centre Technique des Industrie de la Mécanique) où je réalise des essais mécaniques sur des matériaux composites (Compression, Traction, Cisaillement,...) dans un laboratoire COFRAC et NADCAP. Je réalise également des essais de fatigue des matériaux depuis 2016 et des essais sur matériaux métalliques depuis début 2017.



Mes compétences :

Catia

Automobile

Polymères

Recherche et développement

Matériaux

Elastomères

Gestion de projet

Matériaux composites

5S

Amélioration continue