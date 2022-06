Matthieu DEMEY

Aujourd'hui, gérant de l'entreprise TRIPP SPORT. Notre principale activité est la vente d'articles de sport sur internet et magasins spécialisés depuis 2014. En 2017, l'entreprise a ouvert son premier point de vente et continue de se développer.



J'ai été chef de projet dans une équipe de 30 personnes. Notre mission principale mission était de réaliser un logiciel avec Zend Framework sur une base de 10.000 J/H. Nous avons exploité la méthodologie Agile qui a permis de répondre au plus près de la demande utilisateur.



Mon parcours est essentiellement basé sur l'ingénierie internet. J'ai commencé dans une petite agence web en tant que développeur web, puis après avoir obtenu un diplôme de Master informatique.



J'ai travaillé sur eZ Publish (V 3.8 à 4.0), spécialement sur des extensions spécifique PHP 4 et PHP 5 au sein de la société Smile (Levallois-Perret) en tant qu'ingénieur d'études et développement.



Ensuite, comme beaucoup de presta, j'ai fait des missions à droite à gauche. Pour arriver chez un client, en tant qu'ingénieur d'étude, puis chef de projet / Product Owner / Et responsable TMA.



Ma personnalité, fonce t'as rien à perdre.. Après plusieurs Ironman, J'ai décidé de créer mon entreprise.

Ma force, mon épouse et mes enfants.

Ce qui me fait lever le matin, une phrase d'Antoine de Saint-Exupery : fais de ta vie une rêve, et d'un rêve une réalité..

Ma faiblesse, je ne sais pas me reposer.



(départements 44, 85, 17, 59, 62)



Mes compétences :

Développement

Scrum

XP

Ingénierie