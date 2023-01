Matthieu PERRET

Actuellement en poste chez Arval (groupe BNPP), j'ai été en charge successivement de la gestion des appels d'offre internationaux et aujourd’hui de la gestion interne d'un portefeuille de clients stratégiques.



Diplômé d'un Master en commerce international, visé par l'Etat, obtenu à l'ESDES, école de Commerce et de Management appartenant à la conférence des Grandes École et dépendant de l'Université Catholique de Lyon.



Mon diplôme m’a amené à effectuer deux séjours à l’étranger d’une durée de 6 mois chacun. Le premier en Angleterre, le deuxième au Mexique ; je maitrise donc parfaitement l’anglais et l’espagnol. J'utilise notamment quotidiennement l'Anglais dans l'exercice de mes fonctions actuelles.



Les cours suivis, mes stages effectués durant mon cursus, ainsi que mes postes successif à la BNPP m'ont permis de développer les compétences suivantes:





SAVOIR FAIRE



- Capacité d'analyse et de synthèse

- Réactivité

- Gestion du stress

- Partage des connaissances

- Rigueur

- Tenue des délais / objectifs

- Organisation



SAVOIR ÊTRE



- Adaptabilité

- Autonomie

- Sociabilité

- Curiosité

- Goût du travail en équipe

- Polyvalence



LINGUISTIQUES



- Français: Langue maternelle

- Anglais : Très bon niveau / Professionnel

- Espagnol : Bon niveau

- Chinois : Notions



INFORMATIQUE



- Maîtrise du Pack Office basic

- SalesForce.Com

- Sphynx



Mes compétences :

Pack office

Salesforce.com

Sphynx

motivation

adaptabilité

dynamisme