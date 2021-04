Développeur d'applications depuis maintenant 5 ans, je développe mon activité jour après jour auprès des clients pour lesquels je travaille.



Mes différents postes et expériences m'ont amené à acquérir des connaissances principalement en J2EE, C#, SQL, PHP, HTML5/CSS3/JS. J'attache beaucoup d'importance à continuer d'améliorer ces compétences et suis très enthousiaste de pouvoir en découvrir de nouvelles.



Je vous invite à consulter mon profil et à prendre contact avec moi pour toutes propositions de collaboration.



Cordialement,

Matthieu Portevin



Mes compétences :

C#

Microsoft .NET

JavaScript

Symfony2

JQuery

PHP

HTML 5

CSS 3

Scrum

Business Intelligence

Visual Basic

SQL

Java EE

Java