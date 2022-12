Matthieu VICENTINI

Compétences :



Événementiel

*Développement du portefeuille clients et prospection dans son ensemble

*Gestion de la relation client/CRM

*Mise en place de cahier de charges

*Suivi de budget

*Participation aux campagnes de lancement produit

*Coordination, mise en relation et gestion des différents prestataires

*Recommandations et débriefings

*Gestion de la partie logistique



Agence de voyages

*Conception et organisation de prestations touristiques à la carte

*Mise en valeur du package touristique

*Promotion des espaces promotionnels et lieu de vente

*Connaissance du logiciel de réservation Amadeus