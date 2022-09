Florent HERBIN

Organisé, volontaire, polyvalent et envie dévoluer dans le tourisme et l'animation dans des postes à responsabilités.

Diplômé en tourisme et animation, avec des solides expériences et évolutions dans le tourisme, et notamment les voyages adaptés, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau Challenge





Mes compétences :

Management et Gestion d'équipes

Gestion de aléas

Organisation et suivi des opérations

Recrutement

Gestion d'une agence de voyages

Conception & Création de séjours

Suivi administratif et financier des voyageurs et fournisseurs

Organisation logistique des séjours