Franck BUISSON

Manager

Gestion complète d'un point de vente



Coordinateur des animations club vacances et séjours de vacance adaptés.

• Management multi-sites

• Recrutement, formation et suivi d’environ 1000 employés saisonniers à travers la France.

• Contrôle de la qualité des prestations hôtelières et animations à destination de nos vacanciers

• Travail en étroite collaboration avec le service marketing pour le développement de nouveaux concepts

• Prospection des nouveaux hébergement et de nouvelles destinations,



Mes compétences :

Adaptation

Réactivité

Recrutement

Management

Ecoute

Animation

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion complète d'un magasin