Sylvain HONORÉ

- 20 années d'experiences dans le tourisme,

- 8 ans en tant que Directeur d'etablissement touristique

- Gestion du Marketing, ressources humaines, comptabilité et management,

- Gestion du recrutement et de la formation des équipes,

- Gestion de l'accueil, du confort et du bien-etre de la clientele,

- Gestion des budget,

- Gestion de la proprete, de l'hygiène et des normes de securite,

- Gestion administrative du personnel.

- Négociation commerciale partenaires

- Très exigeant avec moi-même,

- passionné et organisé,

- 18 ans d'experiences à l'etranger (Maroc, Ile Maurice, Uruguay, Baleares, Canaries, Caraibes, Madagascar, Espagne, Costa Rica, etc...),

- plus de 18 ans d'experience dans l'encadrement d'equipes,

- 13 ans responsable animation,

- habitue aux horaires elargis afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise,

- accomplissement des taches dans les delais demandes,

- professionnel experimente en gestion de la qualite avec plus de 19 ans de reussites,

- J'ai permis à l'Hôtel Club Marina Viva d'économiser 72 000 euros & 8000 euros ; sur 6 mois entre 2009 et 2010,



Mes compétences :

Animation d'équipe

Parler en public

Management

Elaboration et mise en oeuvre de projets

Anglais et Espagnol

Suivi commercial et administratif

Gestion budgétaire

Comptabilité

Recrutement

Gestion de caisse

Sécurité au travail

Communication

Achats

Restaurants

Resalys

OpenOffice

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

4WD