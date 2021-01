Matz MIREILLE

• Conseil, évaluation des compétences et des besoins de développement, élaboration et mise en œuvre de plans de développement des compétences auprès d’entreprises de tout secteur

• Externalisation et gestion globale des plans de développement des compétences de TPE et PME

• Optimisation financière des actions de formation par le biais des différents dispositifs de la Formation Professionnelle Continue ; partenariat avec les OPCO, les autres financeurs (CMA, Fifpl, Agefice...)organismes de formation, et les financeurs publics)

• Gestion des ressources humaines

• Elaboration et suivi de dossiers de subventions publiques dans le cadre d’investissements en entreprise

• Analyse Transactionnelle – Programmation Neuro-Linguistique – Communication non verbale

• Référente AFEST en cours de certification



Mes compétences :

CONSEIL EN FORMATION

FINANCEMENTS PUBLICS

CONSEIL EN ENTREPRISES