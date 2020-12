Maud BOULANGER

13 années d’expérience professionnelle en communication et aide au développement d’entreprise pour des structures de différentes tailles et différents milieux.



Compétences clés : #conseil, #stratégiecommunication, #formation, #gestiondeprojet, #management, suivi graphique, #événementiel, #partenariats, #promotion, #rédactionnel, #relationspresse, #relationspubliques, #réseauxsociaux, #commercial, #entreprenariat



Points forts :

. Capacité d’analyse stratégique et opérationnelle

. Force de proposition

. Créative avec des budgets serrés

. Rigoureuse et efficace (process, délais...)

. Accessible pour tous et pédagogue



CV interactif disponible sur simple demande. Retrouvons-nous également sur Twitter,Facebook et Pinterest !



Mes compétences :

Gestion de projets

Écriture

Relations presse

Chef de publicité

Loisirs

Édition jeunesse

Partenariats

Enfance

Evénementiel/

Stratégie de communication

Communication

Conseil en communication

Édition

Réseaux sociaux

Web 2.0

Relations publiques

Presse