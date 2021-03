Maud MAINDRU

Je suis maman de 2 enfants de 7 et 10 ans;



bac + 5 commerce communication marketing. Je travaille en agence de marketing opérationnel à Paris pendant 7 ans.



2010, Je m'installe dans les Landes pour mettre au monde mes enfants et je travaille 6 ans dans le cabinet de coaching Alliance-Coachs qui forme des futurs coachs à la pédagogie Coach&Team®.



2016, je fais 2 burn-out ! salvateurs ! Je quitte du coup 2 entreprises familiales dans la même année.

Plus le choix, il est nécessaire que je prenne soin de moi, mon corps, mon cerveau disent stop. Je rencontre la méditation , les solutions alternatives, la pensée positive, la gratitude, le nouveau monde ! #Demainlefilm Pierre et Sophie Rabhi Cyril Dion Maria Montessori ....



Je m'initie à la numérologie humaniste, au référentiel de naissance® George Colleuil qui sont 2 Outils de connaissance de soi très puissant.

Je suis également initiée à la Pédagogie Montessori, aux pédagogies alternatives par Sophie Rabhi, à la multipotentialité, aux émotions, au haut potentiel, au dys, à lhypersensibilité (moi même diagnostiquée HP dys hypersensible à 40 ans ! enfin !) au slashing, à la CNV (Communication Non Violente) à l'EFT (Emotionnal Freedom Technique) à la cohérence cardiaque, à la méthode TIPI, à la Naturopathie, à l'Ayurveda, au bol tibétain, au tambour chamanique ...



2017 J'ai l'idée de créer lécole de lâme agit avec comme slogan Tout est Parfait Tout est Possible Tout est en moi en vous en nous



Aujourdhui, je suis énergéticienne. Je pratique la reconnexion sonore, je soigne par la voix et le chant.

Je suis numérologue; ma passion depuis 2003, je vis chiffres, je mange chiffres, je dors chiffres, je vibre chiffres. Consultez moi pour voir ce que les chiffres disent de vous...



J'accompagne les enfants à haut potentiel/dys.. afin de les aider à garder ou à retrouver leur âme d'enfant.



J'accompagne les femmes, les mamans, les papas, les familles de ses enfants afin de les aider à retrouver leurs enfants intérieurs, leurs âmes d'enfants, leur pouvoir et à vibrer de nouveau.



J'ai inventé ma propre méthode année après année en me formant, en expérimentant sur moi, sur mes enfants, sur des amies...



JOUONS À L'ECOLE DE LÂME AGIT ENSEMBLE



Je propose 6 types d'accompagnements :



- Soin problématique du moment 1h

- Soin enfant 1h

- Soin année personnelle + Cycles et Réalisations de vie

- Thème en Numérologie complet

- Référentiel de Naissance®

- Accompagnement sur 22 jours