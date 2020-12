Maurice CONSTANTIN

Prestataire de formation :

*Préparation à divers concours de catégorie A, B et C

*Préparation aux concours d'auxiliaire de puériculture, d'aide soignant, et d'infirmier diplômé d'état

*Remise à niveau

*Alphabétisation

*Français Langue Étrangère

*Langues régionales : nenge-tongo, créole, Kalin'a...

*Anglais, Espagnol, Portugais, Allemand...

*Informatique : habilité à délivré le PCIE passeport de compétence informatique européen

*soutien scolaire du cp à bac +2.

*Aide pour les étudiants inscrits au PACES (Première Année Commune des Études de Santé) médecine, Kiné, sage-femme...