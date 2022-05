Stéphane VINTAR

Issu d'une formation initiale purement commerciale, j'ai commencé à travailler dans le privé tout d'abord dans le secteur du commerce et ensuite dans celui du transport international.



J'ai ensuite quitté le privé pour débuter une carrière dans le service public au sein de l'ANPE qui est devenue Pôle Emploi. Aujourd'hui cela fait plus d'une dizaine d'année que je conseille, accompagne et (ré)oriente demandeurs d'emploi et employeurs. Je suis cependant plus souvent en contact avec ces derniers, compte tenu de la fonction de "Conseiller Spécialisé Employeurs" que j'occupe depuis quelques années déjà.



En dehors de mon environnement professionnel, j'ai énormément appris par le biais de mon engagement associatif, vieux d'un peu plus d'une décennie. J'ai pu ainsi, au sein de diverses associations, développer d'autres compétences et mener à bien des projets très enrichissants.



Actuellement à la recherche de nouveaux challenges, je suis à l'affût d'opportunités professionnelles, associatives ou autres. Persuadé que les expériences, les échanges et les rencontres sont synonymes d'épanouissement , je suis à la recherche des personnes et des projets qui me permettront d'écrire le prochain chapitre de ma vie.





