Maurice LOOTENS

Responsable Maintenance et Méthodes Industrielles



Mon profil :



Rigoureux, réactif, esprit analytique et synthétique, bon sens relationnel, capacité de management déquipe, réactif et sens de lorganisation.



Mes défauts : Obstination, autoritaire.

Mes qualités : Vaillant, Organisé, sérieux, souriant et motivé en toutes circonstances



Mes compétences :

Technique

Audit

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Maintenance industrielle