Actuellement Président du Groupe MM Finances regroupant 4 entreprises commerciales sur le secteur d'activité de la sécurité incendie.

Notre Groupe leader dans ce domaine, est également fabricant français d'extincteurs depuis plus de 30 ans.

Nous commercialisons et maintenons l'ensemble des organes de sécurité sur le plan national autant sur le secteur tertiaire qu'industriel.

Fort de 150 collaborateurs, de 4 entités commerciales, le Groupe MM Finances répond à l'ensemble des questions sécuritaires des clients les plus exigeants.





Mes compétences :

Direction commerciale

Directeur Général Opérationnel