Chargé d'affaire et d'études dans le domaine :



Réseaux Basse Tension



Plomberie, ventilation mécanique et fluides spéciaux.



Activité dans les viabilisations de parcelles, constructions d'habitations neuves et réhabilitation, tertiaires (bureaux, dépôts, commerces, écoles, collèges, lycées ..)



Mes compétences :

Chargé d'affaire