Max BLONDEL

Bientôt retraité après 43 ans de travail et 35 ans dans le groupe ERAMET

En passant par des postes de manager chef d’atelier, chargé de fiabilisation

Consulté et reconnu comme expert dans la société que je quitte.

Inventeur salarié de cette entreprise, j’ai au long de toutes ces années créer, amélioré, innové

C’est en fait dans ma nature et surtout lié aux divers postes et métiers appris et accompagnés

Cette société ayant un fort potentiel de connaissance dans l’hydrométallurgie, cité comme école du groupe »sous le nom « d’HYRO TEC » de par sa spécialité devient formatrice dans tous les domaines

Autant que procès machine, matériaux utilisés, méthodes et réactivités.

C’est pour cela que je reprendrai certainement des activités dans les domaines de la fiabilisation et consultant en expertise lié au PLAN de modernisation des installations chimique, ayant fait des inspections depuis plus de 25 ans des circuits, des capacités spécifique « briquetage, ébonitage, thermoplastique, thermodurcissable ,je pense pouvoir apporter une compétence en transmission de savoir et retour d’expérience avec des analyses complètes

Support de contrôle, cahier des charges analyse et préconisation.