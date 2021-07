Max CARPIN

Ancien élève de l'EMPR du Tampon et du Lycée Militaire d'Aix en Provence, cette rigueur martiale que l'on m'a transmise dès mon plus jeune âge m'aura été d'une aide précieuse dans ma vie estudiantine et professionnelle.

Ayant grandi au plus près de la Terre/ Mère Nourricière (mes parents étaient agriculteurs),c'est tout naturellement que j'ai milité en faveur de la préservation de nos ressources naturelles afin d'en laisser aux générations qui vont nous suivre.

Mon action fut facilitée par mon entrée à la Mairie de Sainte Suzanne en qualité de cadre en 1994.

A ce poste,j'ai pu m'enrichir de toutes les thématiques qui dictent la démarche de développement Local au plus près des préoccupations de toutes et tous.

Mes expériences personnelles,mon riche vécu professionnel, mon militantisme associatif et social ont façonné l'Homme Réunionnais que je suis aujourd'hui, fort de ses Racines et ouvert sur l'Extérieur.

Administrateur de plusieurs associations, chef de projets multi thématiques, country director de la sélection réunionnaise de kali combat, militant culturel et social, je suis convaincu que notre développement sera total lorsque chacun de nous prendra conscience de sa valeur et du pouvoir qu'il a en lui de changer les choses en se changeant soi-même.

Parlant couramment l'Anglais et l'Allemand, je souhaite maintenant contribuer à une véritable démarche d'envergure de Développement Durable.





Mes compétences :

Sens de l'organisation et des responsabilités

Sens des relations humaines

Communication interne et externe

Pédagogue et formateur

Coordinateur de projets

Développement durable