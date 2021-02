Maxime BOULINEAU

Mon profil comprend à la fois des compétences en sciences humaines (sociologie, psychologie, sciences du langage), en gestion (management, droit, économie) et en communication web/référencement.



Je m'intéresse à l'innovation et à la recherche dans le domaine des Tics associé aux sciences humaines.

Mes divers travaux de sociologie portent sur cette thématique. J'ai de plus un mastère spécialisé (Ingénieur d'Affaires Européen) de Télécom Bretagne, école d'ingénieur rennaise spécialisée dans les nouvelles technologies.



Les domaines d'activités qui m'intéressent sont le webmarketing, l'e-réputation et le SEO/SMO. J'ai à mon actif quatre expériences qui portent sur ces sujets et je souhaite continuer dans ce domaine tout en apportant ma valeur ajoutée, à savoir les connaissances théoriques acquises en sciences humaines. Ces connaissances me donnent le recul nécessaire pour concevoir au mieux les dynamiques sociales qui résultent des usages des Ntics, je souhaite intégrer cette approche dans la stratégie d'entreprise.



Mes compétences :

Référencement

Sociologie

SEO

Gestion

Recherche et développement

SMO

Réseaux sociaux

Veille stratégique

JavaScript

HTML

PHP

CSS

SQL