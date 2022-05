Marina BOULINEAU

Etudiante en Alternance, depuis 5 ans dans le domaine de la vente et de la distribution.

Forte de mon expérience courte mais très enrichissante, j attache une grande importance au travail d équipe et à l importance d une bonne dynamique commercial.



Aujourd hui en Licence pro responsable manager de la distribution, je prend plaisir à mettre en pratique les théories vu en formation. Etre à l écoute d une équipe, communiquer et partager afin de répondre au objectif d une unité commerciale.



Faire partager mon savoir, apprendre de mes collaborateurs est pour moi une réel satisfaction.









Mes compétences :

Marchandisage

Vente conseil

Management

Négociation commerciale

Fidélisation client

Prospection