Maxime DE SAINT ALBIN

Business Development and Major Account Management (including, SLA matching, KPI review, yearly negotiation, financial and accounting account management).



Distribution Projects Lead and Troubleshooting : SAP (WW & WM), EDI, Warehouse and Distribution processes, Customer Service Dpt. enhancement).



Senior Consultant to interface services and systems between Distribution Services Providers and FMCG expectations.



Business Development et Fonctions Comptes Clés (mise à niveau de SLA, implémentation et suivi des KPI, gestion opérationnelle et suivi financier de la relation client.



Pilotage de projets transverses liés à l'activité de distribution (SI, EDI, process opérationnels, Dpt Relations Clients)



Interfaçage de l'organisation logistique, process et SI entre distributeurs et enseignes majeures de la distribution



