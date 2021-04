Maxime FONTAINE

Formation Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique (TSMEL)

- Gestion globale d'une réserve

--> Budget (cout de stockage, matériel de manutention, palettiers...)

--> Personnel (gestion des besoins)

--> Dimensionnement matériel pour réserve (palettiers, allées de circulation ...)

- Commandes et suivi de commande

- réalisation de devis

- suivi et gestion de stock (méthode ABC...)

- gestion de projet

- vente en B/B en magasin

- préconisation technique



Mes compétences :

Gestion des conflits

Suivi de chantiers

Gestion des stocks