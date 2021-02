Maxime GRISON

Etudiant en 4ème année de l'EPITECH, je suis passionné des nouvelles technologies.

Étudie actuellement un an à Stockholm en Suède au Department of Computer and Systems Sciences de l'université de Stockholm.

Chef de projet d'un projet de réseau social basé sur l’événementiel, réunissant 8 personnes sur 2 ans.

Co-directeur, animateur et réalisateur chez Radio 21 France



Recherche d'une alternance pour Master 2, commençant début Septembre 2015.



Mes compétences :

Java SE

Python

C / C++

HTML 5 / CSS 3 / PHP / MySQL

Windows / Unix

Cisco Certified Network Associate

C# Programming Language

PHP5

HTML5

CSS3

Drupal 7

MySQL

Linux

WPF

Microsoft Visual Studio

Microsoft Excel

LINQ

Blend

UML

Adobe Photoshop

Java EE

ASP .NET MVC 5