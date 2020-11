Je travaille dans la recherche de nouvelles molécules antibiotiques à partir de bioressources microbiennes. Mon expertise couvre à la fois l’écologie microbienne et la microbiologie clinique. Avant de fonder Nosopharm, je me suis forgé une solide expérience en recherche et développement au CPBS (laboratoire CNRS) et au sein de l’entreprise de biotechnologie Selectbiotics. J'ai ainsi découvert et étudié de nouveaux agents antimicrobiens efficaces contre des bactéries multirésistantes aux antibiotiques.



Nosopharm SAS, est une Jeune Entreprise Innovante de biotechnologie,qui veut mettre à profit le potentiel pharmacologique exceptionnel de la biodiversité microbienne. C’est pourquoi Nosopharm développe une plateforme biotechnologique d’exploitation de micro-organismes qui permet de découvrir et de développer de nouvelles molécules thérapeutiques.



m.gualtieri@nosopharm.com



Liste de mes publications : http://publicationslist.org/maxime.gualtieri