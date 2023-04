Maxime LEFEVRE

Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo,



Ce profil s'adresse au musiciens et/ou producteurs qui cherchent soit un accordéoniste, un percussionniste, un chanteur, un guitariste,un pianiste ou un compositeur, ce que je suis, soit un chef de projet musical, ce que je suis également.

Jouant auparavant dans des groupes de rock, de reggae, de ska je me suis spécialisé plus récemment dans la musique traditionnelle des voyageurs dune part (balkans, klezmer, irlandais, grec) comme chanteur accordéoniste percussionniste, bassiste et éventuellement guitariste, depuis 15 ans, et dans la musique baroque (choeurs) dautre part récemment. Je me suis lancé il y a maintenant 10 ans dans la direction de groupe et la reprise de projet musical, à l'arrêt par exemple faute de managing efficace. Mes groupes et anciens groupes :



Playzir

http://youtu.be/BU3mzd9Bp0o



Melalo

http://youtu.be/G2rig5TJiIQ



Zantar reggae

http://youtu.be/OaUXmugC-Hs

http://youtu.be/6jTkkkfF8Mo

http://youtu.be/zfelfArhiCk



Ulitza Orkestar

https://www.soundcloud.com/ulitza-orkestar

http://www.facebook.com/ulitzaorkestar

https://youtu.be/9LKpXbjC994



KIF Orkestra

https://www.kiforkestra.com/



The Rabbiz Cats



Les frères Kusmerazov

https://youtube.com/ @lesfrereskusmerazov9836

Facebook / les frères Kusmerazov



Mes compétences :

Musique

Musicien

Chef de projet