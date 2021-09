Après avoir effectué mon stage de fin d'étude (Master 2 Contrôle de gestion et Système d'information) au sein de la société MGDIS à Vannes, j'occupe actuellement un poste de contrôleur de gestion Holding et RH au sein de la société InVivo NSA.



Si vous êtes intéressé par mon profil, n'hésitez pas à me contacter je serais ravi de pouvoir discuter avec vous d'un éventuel poste à pourvoir.



Cordialement,

Maxime Lenfant.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Contrôle de gestion

Système d'information

Audit

Excel

SAP

BFC

Visual Basic

Rigoureux

Contrôleur de gestion