Bonjour à tous,





Actuellement, Area Sales Manager au sein du groupe français Fluid Control Europe (FCE) situé à la Talaudière (Loire), nous sommes spécialisés dans la fabrication et la conception déquipements pétroliers dans le domaine de lExploration et Production et des services aux puits. FCE est également un leader européen pour les accessoires de raccordement sur les applications de transfert, de chargement et déchargement de fluides.



Je m'occupe plus particulièrement de la gestion des ventes de nos produits pour les zones suivantes :

- Sud de l'Europe (Turquie incluse)

- Nord de l'Afrique (hors Algérie)



Vous pourrez trouver plus d'informations sur mon parcours en visitant mon profil et je serai ravi d'en discuter davantage avec vous.





A bientôt.





Maxime MUGNEROT

mmugnerot@outlook.com

FR : +33 (0)6 14 12 95 88



Mes compétences :

Gestion de projet

Lean supply chain

Planification de projet

Instrumentation

Chaine logistique

Régulation industielle

Lean management

Management

Marketing

Ingénierie

Automatisme

Communication

Commerce international

Prospection internationale

Prospection commerciale