Maxime SALLERIN

Actuellement ingénieur innovation appliquée chez Lisi Automotive.



Durant ma formation d’ingénieur par apprentissage à l’ITII Lorraine (ENIM), j'ai effectué pendant trois ans ma formation d'ingénieur à l’ENIM et ma formation industrielle chez REHAU dans le service Innovation Automobile.



Cette formation en alternance m'a permis de bénéficier de 3 ans d'expérience dans le domaine des composites, la gestion de projet, la création et numérisation de pièces sous CATIA V5, la réalisation de prototypes et la gestion de fournisseurs.



Mes compétences :

Catia v5

Microsoft office

Informatique

Microsoft Windows

Apple Mac