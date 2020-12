Pierre SALLERIN

Compétences Fonctionnelles et Techniques



- Compétences Métier : Gestion commerciale, Comptabilité générale, SCM

- Analyse fonctionnelle, rédaction de cahier des charges, recette

- Conception d’architecture de systèmes d’information et déploiement

- Développement Objet avec AGL pour applications client serveur n-tiers

- Conception, mise en production, maintenance et optimisation de base de données ORACLE

- Décisionnel : conception de datawarehouse, paramétrage états avec B.O. et Crystal Reports

- Qualité : charte documentaire, plans de test, rédaction PAQ



Compétences Organisationnelles



Gestion de projet

- Au forfait: de la maquette à la formation des utilisateurs

- En MOE: comité de pilotage, gestion de budget, maintenance évolutive, intégration

- R&D: veille technologique, pré-études techniques, maquette, codage, tests, déploiement, correction



Encadrement équipe de développeurs: rédaction spécifications techniques, revue de code, formation.

- Recrutement de collaborateurs

- Management d’équipe: planning, affectation et suivi des taches, reporting, gestion des risques



Qualification, planification, organisation et suivi des missions de consultants



