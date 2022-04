• Propriété intellectuelle • Nouvelles technologies • Informatique • Médias • Anti-piraterie • e-Commerce • e-Réputation •





Le cabinet Vercken & Gaullier est essentiellement dédié à la propriété intellectuelle, au droit de l’informatique et au droit des médias, et traite l’ensemble des questions liées aux nouvelles technologies.



Exigeant, le cabinet a pour seul but de proposer un service d’excellence à ses clients. Tous les membres du cabinet ont une connaissance approfondie des secteurs des médias et s’intéressent tout particulièrement aux nouveaux usages et aux nouvelles technologies (informatique, Internet, jeux vidéo, web 2.0, open data, open source, ect.).



Le cabinet intervient dans tous les domaines d’application du droit : contentieux, consultation, contrat.



Il est issu de l’expérience de Gilles Vercken, longtemps juriste d’entreprise (SACEM / SDRM – SACD – Groupe CANAL PLUS), puis expert auprès de la Commission Européenne (numérique et propriété intellectuelle) et secrétaire général d’Art 3000, premier réseau numérique artistique en France.



Gilles Vercken a ensuite créé son premier cabinet en 1995, puis a rejoint, en tant que responsable du département Technologies Médias Telecom, un grand cabinet international pendant trois années.



Créé en 2005, le cabinet réalise une synthèse harmonieuse et efficace des méthodes des grands et des petits cabinets : rigueur, veille permanente de l’actualité juridique, capacité de gestion de projets importants, organisation efficace, proximité, compréhension des besoins des clients, disponibilité et réactivité.



Avec la collaboration du professeur de droit agrégé Valérie-Laure Benabou (membre du CSPLA), une équipe structurée de six avocats est au service des clients du Cabinet : grands groupes internationaux, PME, collectivités publiques, institutions.



Le cabinet participe aussi activement aux réflexions et aux actions sur l’avenir du droit et du numérique : articles, colloques, commissions, consultations auprès des autorités compétentes. Les membres du Cabinet font partie notamment des associations suivantes :

- l’AFDEL : Association Française Des Editeurs de Logiciels

- l’AFPIDA : Association Française pour la Protection Internationale du Droit d'Auteur

- l’ALAI : Association Littéraire et Artistique Internationale

- l’APRAM : Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles

- l’IAEL : International Association of Entertainment Lawyers

- le comité scientifique de Juriscom

- TEE : Trans Europe Experts



Le cabinet est classé parmi les meilleurs de ses secteurs d’activité par Legal 500 Paris, Legal 500 EMEA, Legal Experts, Option Droit & Affaires, Best Lawyers, Chambers & Partners, Décideurs Stratégie Finance Droits, Managing Intellectual Property, ect.