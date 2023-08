Mes compétences :

Réalisation des dossiers de demade d'autorisation

Management et pilotage des dossiers d'autorisation

Réalisation des dossiers de réexamen IED

Budget investissement en installation générale

Audit

Calcul des Garanties financières site ICPE et SEVE

Etude et dimensionnement en installation générale

Microsoft Project

Microsoft Office

Government Legislation

Analyse de risques