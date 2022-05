Mbakhane SENE

Bonjour Madame Monsieur,

Je m'appelle Mbakhane, diplômé en géographie de l'environnement et du paysage parcours Modélisation des trajectoires spatio-temporelles des paysages ( Télédétection et Géomatique ) à l'Université Toulouse 2 Le Mirail. Je suis actuellement en recherche d'emploi dans le domaine des SIG , en aménagement du territoire, développement territorial, environnement...



Mes compétences :

Paysages

SIG et télédétection

aménagement littoral

Aménagement urbain

Environnement et développement durable

Enquête de terrain

Gestion de l'environnement

Environnement

Géomatique

* Droit de l'urbanisme et de l'environnement *