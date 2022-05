Bonjour tout le monde ,

Je m'appelle Mbakhane SENE étudiant en Master 2 Géographie de l'environnement et du Paysage spécialité Modélisation des trajectoires spatio-temporelles des paysages.J'effectue mon stage à la Direction Régionale de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Foret de Rhône-Alpes.



Mes compétences :

Droit de l'urbanisme et de l'environnement

SIG

aménagement littoral

aménagement urbain

Télédétection

cartographie

conduite de projet

Analyse statistique