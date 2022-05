Mbark ELBALLAL

Mbark vient de la tribu nomade de la région de Mhamid, dernière oasis dans la vallée du Draa avant le désert Marocain. Il a travaillé avec de nombreuses agences touristiques à Mhamid. Aujourd'hui, il gère l’agence "Caravane Renard Du Désert", laquelle organise des randonnées dans le désert Marocain et des randonnées dans la vallée des roses et de dades, ainsi que dans le haut atlas Marocain.

Après le baccalauréat à Mhamid, il fait des études de littérature anglaise à l’université d’Agadir, puis une formation de guides des espaces naturels au centre de formation aux métiers de Montagne à Tabant (CFAMM). Mbark est un guide doté d' une grande expérience dans l’organisation des randonnées dans le désert Marocain, dans la vallée des roses et du dades, et le haut Atlas Marocain. Il est spécialisé dans l’organisation des Bivouacs dans le désert et dans la logistique de stages (yoga, sophrologie, ou toute autre activité liée à la conscience).

Je surnommé le « renard du désert », sait faire partager son amour et sa connaissance du désert et de son pays. Il parle couramment le français et l’anglais en plus de sa langue natale, l’arabe.